Климатологи предсказали новый рекорд для планеты
Он будет достигнут уже через 5 лет.
Он будет достигнут уже через 5 лет.
К 2025 году уровень углекислого газа в атмосфере Земли будет выше, чем
Об этом идет речь в новом исследовании ученых из Саутгемптонского университета, опубликованном в Nature Scientific Reports.
Команда исследовала химический состав крошечных окаменелостей, найденных на дне Карибского моря. Анализ помог установить концентрации углекислого газа в атмосфере Земли в эпоху плиоцена около 3 миллионов лет назад. В то время наша планета была на 3 градуса теплее, чем сегодня, с меньшими полярными шапками, а уровень Мирового океана был выше.
Такие исследования играют немаловажную роль для получения представления о том, как климатическая система, ледяные щиты и уровень океана реагируют на повышенные уровни парниковых газов, говорят исследователи.
Ученые обнаружили, что в самый теплый период плиоцена концентрации углекислого газа в атмосфере составляли от 380 до 420 промилле. Это близко к нынешнему значению, которое составляет около 415 промилле.
В настоящее время уровень диоксида углерода растет примерно на 2,5 промилле в год, а это означает, что к 2025 году будет побит рекорд за 3,3 миллиона лет, говорят климатологи.
Ранее американские ученые из Университета Луизианы в Лафайете озвучивали еще более впечатляющие цифры. По их данным, уже сейчас уровни углекислого газа в атмосфере самые высокие за 23 миллиона лет земной истории.
Анна Лысенко