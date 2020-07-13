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16:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гроза устроила «световое шоу» над Краснодаром (видео)

Местные жители сняли невероятные молнии на видео.

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В ночь с 12 на 13 июля в Краснодаре прошла впечатляющая гроза, заставившая многих жителей города схватить телефоны, чтобы снять эффектное видео.

Над городом вспыхивали и разбегались «дорожками» мощные молнии. Краснодарцы назвали их «световым шоу».

Ранее синоптики предупредили об аномальном похолодании в центре европейской части России. Со среды температура понизится до 14−19 градусов днем. Температурные аномалии будут достигать 4 градусов, а характер погоды станет осенним: низкие и северные облака и затяжные дожди.

Анна Лысенко

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