Гроза устроила «световое шоу» над Краснодаром (видео)
Местные жители сняли невероятные молнии на видео.
Местные жители сняли невероятные молнии на видео.
В ночь с 12 на 13 июля в Краснодаре прошла впечатляющая гроза, заставившая многих жителей города схватить телефоны, чтобы снять эффектное видео.
Над городом вспыхивали и разбегались «дорожками» мощные молнии. Краснодарцы назвали их «световым шоу».
Ранее синоптики предупредили об аномальном похолодании в центре европейской части России. Со среды температура понизится до 14−19 градусов днем. Температурные аномалии будут достигать 4 градусов, а характер погоды станет осенним: низкие и северные облака и затяжные дожди.
Анна Лысенко