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19:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из США сделал завораживающий снимок Туманности Ориона

Для этого ему пришлось фотографировать ночное небо более четырех часов.

Астрофотограф Эндрю Маккарти из американского города Сакраменто провел четыре часа на лужайке своего дома, снимая с помощью телескопа один из самых известных и ярких объектов глубокого космоса — Туманность Ориона.

Орион хорошо виден в ночном небе в это время года с обоих полушарий, и его легко фотографировать даже новичкам. Но Маккарти подошел к этому делу как настоящий профессионал.

За несколько часов фотограф сделал около 500 различных снимков этого космического объекта, а затем обработал их и соединил в одно изображение, которое опубликовал в Instagram. Эндрю также сделал и «общий план» созвездия Ориона с помощью обычной фотокамеры.

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Кстати, ранее Маккарти удалось сделать впечатляющий снимок самолета на фоне Солнца.

Екатерина Гура

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