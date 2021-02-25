Камера наблюдения сняла, как «раскалывается» озеро Мичиган (видео)
Гигантская льдина откололась от берега и уплыла вдаль
Гигантская льдина откололась от берега и уплыла вдаль
Камера башни
На видео можно увидеть, как недалеко от берега появляется трещина, которая быстро растет в размерах и откалывает от прибрежного льда гигантский пласт.
Огромную льдину течением и ветром быстро унесло подальше от берега. По сообщению местных СМИ, на следующий день льдину заметили дрейфующей в южных водах, но к этому времени она успела расколоться и значительно уменьшилась в размерах.
Екатерина Гура