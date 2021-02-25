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15:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Камера наблюдения сняла, как «раскалывается» озеро Мичиган (видео)

Гигантская льдина откололась от берега и уплыла вдаль

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Камера башни WGN-TV, установленная на вершине Центра Хэнкока в Чикаго, сняла впечатляющий момент раскола льда на озере Мичиган.

На видео можно увидеть, как недалеко от берега появляется трещина, которая быстро растет в размерах и откалывает от прибрежного льда гигантский пласт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Огромную льдину течением и ветром быстро унесло подальше от берега. По сообщению местных СМИ, на следующий день льдину заметили дрейфующей в южных водах, но к этому времени она успела расколоться и значительно уменьшилась в размерах.

Екатерина Гура

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