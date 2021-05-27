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18:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Корабль прошел сквозь водяной смерч у берегов Малайзии (видео)

Невероятное зрелище наблюдали моряки на соседнем судне.

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В конце мая в соцсетях стал вирусным ролик, снятый моряками Малаккском проливе недалеко от Малайзии и Сингапура.

На видео можно увидеть гигантский водяной смерч, который появился на пути грузового корабля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судно не имело возможности сманеврировать, а потому было вынуждено продолжить путь сквозь смерч. К счастью, вихрь к тому моменту успел ослабнуть, а потому история закончилась благополучно.

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Екатерина Гура

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