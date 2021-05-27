Корабль прошел сквозь водяной смерч у берегов Малайзии (видео)
Невероятное зрелище наблюдали моряки на соседнем судне.
Невероятное зрелище наблюдали моряки на соседнем судне.
В конце мая в соцсетях стал вирусным ролик, снятый моряками Малаккском проливе недалеко от Малайзии и Сингапура.
На видео можно увидеть гигантский водяной смерч, который появился на пути грузового корабля.
Судно не имело возможности сманеврировать, а потому было вынуждено продолжить путь сквозь смерч. К счастью, вихрь к тому моменту успел ослабнуть, а потому история закончилась благополучно.
Екатерина Гура