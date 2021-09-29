Дым от лесных пожаров в США показали с борта МКС (видео)

В NASA поделились впечатляющим видео, снятым с борта Международной космической станции, пролетавшей над территорией США.
В кадр попал дым от масштабных лесных пожаров, бушующих на территории двух национальных парков Северной Каролины — Секвойя и Кингс-Каньон.
На кадрах из космоса видно, что дым полностью закрыл не только территорию парков, но и распространился на близлежащие территории, например, на части округов Туларе и Иньо.
По данным Пожарного департамента Калифорнии, территория лесного пожара на севере Калифорнии уже превысила 19 тысяч гектаров. Всего огонь уже уничтожил около 34,5 тысяч гектаров. Пожарным удалось локализовать его всего на четыре процента.
Ранее в сентябре российский космонавт Олег Новицкий также сфотографировал лесные пожары в США с борта МКС.