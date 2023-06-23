Подробный лунный календарь садовода и огородника на июль 2023 года

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки в саду и огороде в июле
Когда же лучше по максимуму активизировать работу на огороде и в саду? Ответ даст лунный посевной календарь на июль. В благоприятные дни рекомендуется начинать новые дела и решать важные вопросы, в неблагоприятные — наоборот, нежелательно.
Итак, благоприятные дни для посева: 2, 6, 7, 13, 16, 25, 27, 30, 31 июля.
Неблагоприятные дни для посева: 3, 4, 5, 17 июля.
Фазы Луны в июле 2023 года
Растущая Луна: 1 — 2 июля, 18 — 31 июля.
Убывающая Луна: 4 — 16 июля.
План работ в саду и огороде
Июль — самый жаркий месяц в году, а потому важно обращать внимание на состояние почвы и своевременно поливать сад и огород. Есть и другие задачи, которые надо решить именно в этом месяце. Какие? Подскажет лунный посевной календарь.
1 июля (сб) — Луна растет
День как нельзя лучше подходит для обрезки деревьев и кустарников. Кроме того, рекомендуется заготавливать дрова, косить сено, убирать сорняки.
2 июля (вс) — Луна растет
В этот день рекомендуется внести удобрения под ягодные кустарники. А еще можно подстричь живую изгородь и газон, удалить пасынки у томатов.
Крайне не рекомендуется работать с растениями! Вместо этого займитесь другими полезными делами.
4 июля (вт) — Луна убывает
Подкормите цветы в саду, обрежьте сухие ветви. А еще этот день хорошо подходит для удаления пасынков у томатов.
5 июля (ср) — Луна убывает
Отличный день для сбора урожая ранних овощей и заготовки на зиму лекарственных трав. Кроме того, сегодня стоит окучить картофель, капусту, лук-порей.
6 июля (чт) — Луна убывает
Все силы бросаем на борьбу с вредителями и болезнями! А вот домашние заготовки в этот день лучше не делать.
7 июля (пт) — Луна убывает
Проредите посевы моркови и свеклы. А еще позаботьтесь о винограде: подкормите его, полейте, обработайте от болезней и вредителей.
8 июля (сб) — Луна убывает
В этот день можно повторно высадить любые культуры, прополоть сорняки. Также рекомендуется выкопать для просушки гиацинты, нарциссы, тюльпаны и другие луковичные цветы.
9 июля (вс) — Луна убывает
Самое время подкормить бахчевые, картофель, капусту, лук и тыквенные раствором золы. В 10 литрах воды разводим 1 стакан раствора золы и разбрызгиваем по листьям.
10 июля (пн) — Луна убывает
Хороший день для сбора урожая и консервации. А вот работать с землей и убирать сорняки сегодня не рекомендуется.
11 июля (вт) — Луна убывает
Рекомендуем окучить картофель и обработать его от вредителей. Также обратите пристальное внимание на плодово-ягодные кустарники: чтобы ягоды не сгнили, своевременно собирайте урожай малины и черной смородины.
12 июля (ср) — Луна убывает
Самое время посеять для повторного урожая зелень, редьку и редис и подкормить фруктовые деревья и кустарники.
13 июля (чт) — Луна убывает
Подкормите горох, фасоль, бобовые и обрежьте усы у клубники. А вот сажать и пересаживать в этот день ничего не рекомендуем.
14 июля (пт) — Луна убывает
Обработайте томаты и картофель от фитофторы, а под огуречные кусты насыпьте компост или перегной. Для защиты от болезней грядки замульчируйте сеном.
15 июля (сб) — Луна убывает
Нежелательно в этот день сажать и пересаживать любые растения. Обрежьте сухие ветки на деревьях и кустарниках, боритесь с сорняками, болезнями и вредителями.
16 июля (вс) — Луна убывает
Посвятите этот день саду: подкормите цветы, обрежьте увядшие бутоны, обработайте растения от вредителей.
В этот день крайне не рекомендуем сажать и пересаживать растения! Можно обрезать сухие ветви на деревьях и кустарниках, бороться с сорняками и болезнями.
18 июля (вт) — Луна растет
Сегодня удалите пасынки у томатов, окучьте капусту. Благоприятен день и для того, чтобы консервировать урожай, варить варенье.
19 июля (ср) — Луна растет
Можно прополоть грядки от сорняков, обработать растения от болезней и вредителей. А еще продолжаем собирать урожай и подготавливать его для хранения.
20 июля (чт) — Луна растет
День просто создан для того, что навести порядок в саду и огороде: удалите сорняки, избавьтесь от сухих веток на деревьях и кустарниках, прорыхлите почву.
21 июля (пт) — Луна растет
Чтобы защитить грядки от инфекций, замульчируйте их сеном.
22 июля (сб) — Луна растет
Хороший день для сбора корнеплодов, стрижки газона, а также для заготовок на зиму. В этот день для повторного урожая можно посеять зелень, горох, различные травы.
23 июля (вс) — Луна растет
Самая пора для сбора урожая созревших овощей, фруктов и ягод, для обрезания сухих веток и ненужных стеблей.
24 июля (пн) — Луна растет
День отлично подходит для проведения любых видов обрезки. Также рекомендуем сегодня подвязать томаты, огурцы, поставить опоры под цветы.
25 июля (вт) — Луна растет
День благоприятен для борьбы с вредителями, стрижки газона, а также для земляных работ: можно копать, полоть грядки, окучивать. А вот поливать сегодня лучше не надо.
26 июля (ср) — Луна растет
Мульчируем грядки! А вот чем — сеном, соломой, перегноем или компостом — решать вам.
27 июля (чт) — Луна растет
Повторно сеем зеленные и листовые культуры и прореживаем посадки: морковь, свеклу, редьку, редис и другие. А еще для полноценного урожая рекомендуем пасынковать томаты и удалить лишние соцветия и завязи.
28 июля (пт) — Луна растет
Этот день благоприятен для посадок и пересадок, окучивания растений и пропалывания сорняков. Рекомендуется также подвязать высокие цветы: гладиолусы, дельфиниумы и др.
29 июля (сб) — Луна растет
Заготавливаем и сушим зелень и пряные травы: укроп, петрушку, базилик, мелиссу. На освободившихся грядках можно посеять сидераты — растения для перекопки под удобрение, насыщающие грунт полезными микроэлементами.
30 июля (вс) — Луна растет
Хороший день для сбора семян, корнеплодов и фруктов, для заготовок на зиму. Можно обрезать деревья и кустарники, выкопать луковичные цветы.
31 июля (пн) — Луна растет
День отлично подходит для земляных работ и внесения удобрений. А еще если у вас растет садовая земляника, рекомендуем обрезать старые листья, прорыхлить и подкормить перегноем или золой.
Поливаем сад. Помните, что в саду полив должен быть умеренным. В июле полить деревья в июле нужно один раз — примерно за 20 дней до уборки урожая. А еще важно соблюдать норму полива: она зависит от возраста дерева и рассчитывается следующим образом:
- до 5 лет — 70 л на дерево;
- 5−10 лет — 140 л;
- от 10 лет — 200 л.
Удобряем сливы. Нужно вносить удобрения, когда начинают наливаться плоды сливы. В 10 литрах воды разводим 2 ст. ложки мочевины и 3 ст. ложки нитрофоски и каждое дерево подкармливаем 2 ведрами такой смеси.
Размножаем кустарники. В июле наступает лучшее время для размножения растений черенками. Таким способом можно размножить смородину, крыжовник, жимолость, облепиху и кизил, а также все декоративные растения, которым подходит такой метод.
Собираем падалицу. Многие игнорирует этот процесс, и зря, ведь падалица — это рассадник болезней и вредителей. Чаще всего фрукты отваливаются от веток, потому что они поражены плодожоркой или начали загнивать. Падалицу надо обязательно закапывать на глубину 50 см или вывозить ее с мусором за пределы дачного участка.
Поливаем огород. Полив овощных культур в июле должен быть обильным и своевременным. Нормы полива следующие:
- капуста — 2,5 литра на куст раз в неделю;
- огурцы — 1 литр на куст раз в неделю;
- томаты — 2,5 литра на куст раз в неделю;
- перцы и баклажаны — 2 литра на куст раз в неделю;
- кабачки и патиссоны — 2 литра на куст раз в неделю;
- морковь и свекла — 5 литров на 1 кв. м раз в 2 недели.
Мульчируем овощи. Чтобы в жару почва в междурядьях не перегревалась и не пересыхала, грядки надо замульчировать. Для этого отлично подойдет сено или свежая трава, которые надо выкладывать слоем около 5 см. Кроме того, в сене активно размножается сенная палочка, которая выделяет в почву природный антибиотик, подавляющий развитие патогенных грибов.
Удаляем помидорные пасынки. В июле они растут очень активно, а потому важно выламывать их каждые 6−8 дней.
Обрезаем плети у арбузов и дынь. Побеги надо обрезать, чтобы растение тратило энергию и запасы питания на созревание плодов, а не на рост. А еще важно на каждом растении оставлять не больше 5−6 плодов, а остальные завязи обрывать. Таким образом растение будет тратить меньше сил.
Сеем скороспелые культуры и корнеплоды. Чтобы освободившиеся грядки не пустовали, в июле можно посеять горох, спаржевую фасоль, редис, листовые салаты, рукколу и щавель. Кроме того, июль идеально подходит для посева редьки, дайкона, репы и турнепса.
В огороде в начале месяца начинают созревать скороспелые сорта огурцов и ранние сорта томатов. Также в июле собирают урожай кабачков, летней репы, ранних сортов белокочанной капусты, цветной капусты, брокколи и кольраби.
А в конце месяца можно выкопать ранние сорта картофеля и освободившееся место засеять сидератами, например, горчицей.
Еще к концу июля убирают озимый чеснок. Обратите внимание, что затягивать с его уборкой нельзя, иначе головки чеснока распадутся, и их будет невозможно хранить.
В разгар лета в саду созревает черная и красная смородина, крыжовник, малина, вишня, абрикосы, а также скороспелые сливы, яблоки и груши.
Народные приметы для садоводов и огородников
Июль в народе называют «страдником», так как это пора напряженных работ в поле, а еще «грозовиком», ведь погода в этом месяце крайне непредсказуема. С помощью многолетних наблюдений было собрано немало народных примет, которые помогали спрогнозировать погоду.
- Если июль жаркий, то декабрь будет морозный.
- Если июльским утром туман стелется по воде — ждите хорошую погоду.
- Гром гремит долго — к ненастью, отрывисто — будет ясно.
- Если утром в июле нет росы, то ночью пойдет дождь.
- Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода.
- Паук вышел из гнезда и мастерит новую паутину — к хорошей погоде.
- Ласточки задевают крыльями поверхность воды — к дождю.
- Вороны взвиваются в небо — к ненастью.
- Если в июле слишком много осота, то зима будет холодной.