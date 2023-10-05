Фотограф заснял четыре суперлуния 2023 года
Каждое из его изображений представляет собой композицию из 200 фотографий.
Каждое из его изображений представляет собой композицию из 200 фотографий.
В 2023 году можно было наблюдать четыре суперлуния. Это моменты, когда полнолуние или новолуние совпадает с перигеем — точкой орбиты Луны, находящейся ближе всего к Земле. Благодаря этому мы можем увидеть спутник в более крупном размере, чем обычно.
Астрофотограф из Индии Сумьядип Мукерджи сделал серию снимков четырех суперлуний и собрал их в одну фотографию.
Первая, Оленья, луна озарила ночное небо 3 июля. Затем, 1 августа, было видно Осетровую, а позже, 30 августа, всех удивила Голубая луна. И, наконец, 29 сентября взошла Урожайная луна. Каждый раз Мукерджи снимал спутник из одного и того же места. Изображения представляют собой композиции из 200 снимков каждое, которые обрезаны и центрированы с помощью программного обеспечения.
«Эти изображения складываются вместе в программе Autostakkert 3, которая создает единое изображение. Затем оно обрабатывается в Photoshop для рендеринга окончательного изображения», — объяснил Мукерджи.
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Анна Морозова