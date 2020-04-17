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12:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые предсказали экстремальные наводнения в США

Прибрежные районы станут необитаемыми к 2100 году.

Источник: AP 2020

Если уровень Мирового океана продолжит расти нынешними темпами, к 2100 году наводнения будут поражать прибрежные города США практически каждый день.

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Такой прогноз дали климатологи по результатам компьютерного моделирования. Их исследование опубликовано в Scientific Reports.

Из-за сжигания ископаемого топлива Земля нагрелась на один градус по сравнению с доиндустриальным уровнем, что вызвало таяние полярных щитов. По прогнозу, к 2100 году вода в океанах поднимется на 1−2 метра.

Риск экстремальных паводков будет удваиваться каждые пять лет. Уже к 2050 году наводнения станут обычным явлением в таких городах, как Майами, Атлантик-Сити и Чарльстон, говорят ученые. К 2100 году некоторые районы прибрежных городов станут «практически необитаемыми», предупреждают они.

Ранее команда специалистов из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии предупредила, что большая половина песчаных пляжей исчезнет к 2100 году.

Анна Лысенко

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