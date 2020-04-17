Ученые предсказали экстремальные наводнения в США
Прибрежные районы станут необитаемыми к 2100 году.
Прибрежные районы станут необитаемыми к 2100 году.
Если уровень Мирового океана продолжит расти нынешними темпами, к 2100 году наводнения будут поражать прибрежные города США практически каждый день.
Такой прогноз дали климатологи по результатам компьютерного моделирования. Их исследование опубликовано в Scientific Reports.
Риск экстремальных паводков будет удваиваться каждые пять лет. Уже к 2050 году наводнения станут обычным явлением в таких городах, как Майами,
Ранее команда специалистов из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии предупредила, что большая половина песчаных пляжей исчезнет к 2100 году.
Анна Лысенко