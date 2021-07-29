Туристы в Турции позируют на фоне клубов дыма (фото)
Не всем отдыхающим лесные пожары испортили отпуск.
Не всем отдыхающим лесные пожары испортили отпуск.
В конце июля
Турецкие власти эвакуировали жителей нескольких районов, находящихся в непосредственной близости от огня, однако местные власти заявили, что курортной зоне пока ничего не угрожает. Тем временем в популярном курортном городе Мармарис (провинция Мугла), расположенном на
Отдыхающие на побережье сообщают, что рестораны, отели и развлечения работают в штатном режиме, но экскурсии в районах Сиде, Соргун и Манавгат временно приостановлены.
В соцсетях туристы делятся впечатляющими снимками на фоне клубов дыма и оранжевого неба. Многие пишут, что в воздухе чувствуется запах гари и
Екатерина Гура