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16:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Туристы в Турции позируют на фоне клубов дыма (фото)

Не всем отдыхающим лесные пожары испортили отпуск.

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В конце июля из-за сильной жары и сухого ветра в Турции загорелись леса. За считанные дни пламя дошло до курортного города Анталья.

Турецкие власти эвакуировали жителей нескольких районов, находящихся в непосредственной близости от огня, однако местные власти заявили, что курортной зоне пока ничего не угрожает. Тем временем в популярном курортном городе Мармарис (провинция Мугла), расположенном на юго-западе страны, эвакуируют отели.

Отдыхающие на побережье сообщают, что рестораны, отели и развлечения работают в штатном режиме, но экскурсии в районах Сиде, Соргун и Манавгат временно приостановлены.

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В соцсетях туристы делятся впечатляющими снимками на фоне клубов дыма и оранжевого неба. Многие пишут, что в воздухе чувствуется запах гари и кое-где падает пепел, но в целом отпускников это мало смущает. Судя по опубликованным кадрам, туристы продолжают купаться в море и бассейнах, обедать в ресторанах и позировать на пляжах, даже не смотря на летающие над головой пожарные вертолеты.

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Екатерина Гура

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