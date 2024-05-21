Когда сажать фасоль в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Фасоль — ценный и питательный овощ, который используется в приготовлении различных вкусных блюд. Полезные свойства растения улучшают обмен веществ в организме человека. Этот овощ можно легко вырастить самостоятельно в огороде, если разобраться в особенностях. В статье собрали нюансы ухода за растением и полезные советы. Расскажем, когда сажать фасоль в 2024 году, а также как выбрать благоприятные дни для посева семян по лунному календарю.
Что важно знать о выращивании фасоли
Это одна из самых древних садовых культур, возделываемая человеком на протяжении тысячелетий. Первые упоминания о ней можно найти в археологических находках поселений на территории Мексики и Южной Америки. Сегодня фасоль выращивается практически во всех странах мира благодаря легкому прорастанию.
|Сроки посева
|На рассаду — с 21 по 30 апреля; в открытый грунт — с 25 мая по 5 июня
|Виды фасоли
|В мире существует около 250 видов. Основные группы: обыкновенные, многоцветковые, остролистные, лунообразные
|Формы фасоли
|Выделяют 2 формы: 1. Кустовая форма фасоли. Высота растения — 0,5—0,7 м. Обычно не требуется поддержка, даже если на одном компактном кусте созревает много бобовых стручков. 2. Вьющаяся форма фасоли. Высота растения — 3—5 м, поэтому требуется дополнительная опора. Можно посадить у забора, к которому будут крепиться плети растения. Еще один вариант — поставить отдельные столбцы для поддержки
|С какими культурами совместима посадка
|Картофель, томат, огурец, горох, свекла, капуста, морковь, кукуруза, перец, баклажаны, редис, клубника, кабачок
|С какими культурами несовместима посадка
|Чеснок, лук, фенхель, сельдерей, хрен
|Место для высадки растения
|Хорошо освещенный участок без сорняков
|Схема посадки (посева)
|50 × 15 см или 60 × 15 см
Как выбрать семена фасоли
Сегодня создано множество сортов фасоли. Различаются они по цвету, длине стручков и срокам созревания. Разнообразие видов позволяет выращивать эту теплолюбивую культуру практически на всей территории страны. Время созревания фасоли:
- ранний урожай можно ожидать на 65—75-й день после появления всходов;
- среднеспелая фасоль готова дать плоды примерно через 75—100 дней;
- поздний сорт фасоли созревает не раньше 100 дней после появления саженцев.
Разберем основные группы, на которые стоит обратить внимание при выборе семян.
1. Фасоль обыкновенная. Самый популярный вид бобовых в нашей стране. Это растение достигает размеров 0,5—3 м. Стебель покрыт волосками, форма куста разветвленная. Листья растения тройчатосложные с длинными черешками. Плод вырастает длинной 5—20 см и 1—1,5 см в ширину, содержит от двух до восьми бобов.
2. Фасоль многоцветковая. Роскошь цветения и обилие урожая — вот что делает этот вид бобовых настоящим украшением сада. Фасоль способна достигать 3,5—4 м в высоту, а в период цветения стебли увенчаны яркими огненно-красными цветками. В зеленых стручках содержится от четырех до десяти бобов.
3. Фасоль остролистная. Представляет собой один из самых популярных видов культуры благодаря своему уникальному внешнему виду и вкусу бобов. Растение с вьющимися стеблями достигает размеров 0,5—1,2 м. Благодаря разветвленной корневой системе этот вид бобовых способен эффективно поглощать питательные вещества из почвы. Внешний вид листьев напоминает три маленьких сердца с заостренными кончиками. Стебель плода достигает до 10 см в длину и 1—1,2 см в ширину. Фасоль содержит от двух до девяти бобов в стручке.
4. Фасоль лунообразная (лимская). Получила название благодаря бобам с изогнутой формой и своему происхождению из Перу, где расположена столица Лима. Существует несколько разновидностей этого растения: кустовая и вьющаяся. Куст фасоли может достигать 10—15 м в длину. Листья состоят из трех крупных пластин с острыми кончиками. Форма стручка напоминает серп, размером 7—15 см. Неспелые семена имеют зеленый цвет, по мере поспевания они становятся белыми. Растение содержит от двух до пяти бобов в каждом стручке.
Таблица благоприятных дней для посадки фасоли на рассаду
Сажать овощи и зелень в соответствии с фазами Луны — давний метод. Считается, что такая практика способствует обильному урожаю и быстрому росту растений.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Апрель: 1, 2, 10—16, 19—20, 23, 25—26, 28 —29
|Апрель: 3—5, 7—9, 24, 30
|Май: 3—4, 7, 11—12, 22, 24—27, 31
|Май: 1—2, 8, 23, 28—30
Выращивание фасоли на рассаду — отличный способ получить ранний урожай.
Благоприятное время для посадки зависит от многих факторов (климатические условия, сорт растения). Советуем высаживать бобы на рассаду за 2—3 недели до предполагаемой даты высадки на открытый участок.
Таблица благоприятных дней для посадки фасоли в открытый грунт
На грядки высаживают рассаду фасоли, ранее выращенную в домашних условиях в течение 20—35 дней. Главное условие — отсутствие возвратных заморозков, а именно когда почва прогреется до +12…+14 °C, а температура воздуха не будет опускаться ниже +15 °C.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Май: 3—4, 7, 11—12, 22, 24—27, 31
|Май: 1—2, 8, 23, 28—30
|Июнь: 3—5, 8, 12—21, 23, 26—27
|Июнь: 1—2, 6, 9—11, 22, 24—25, 28—29
Как подготовить семена к посеву
Советуем рассмотреть основные этапы, которые помогут вам обеспечить обильный урожай фасоли. Далее по порядку:
1. Покупка. Самое важное — выбор качественных семян. Обратите внимание на дату упаковки и происхождение семян. Лучше выбирать семена от проверенных производителей.
2. Сортировка. Перед посевом рекомендуется сортировать семена. Обязательно нужно выкидывать мелкие, сухие, гнилые, поврежденные экземпляры.
3. Обработка. Семена фасоли можно обработать специальными препаратами перед посевом для защиты от болезней. Это поможет создать здоровый иммунитет для будущих бобовых саженцев.
4. Замачивание. Для ускорения прорастания семян можно замочить их во влажной марле так, чтобы теплая вода едва покрывала каждое семечко. Также необходимо постоянно менять жидкость — один раз в 3—4 часа. Эта методика длится около суток, затем семена подсушивают и высаживают в открытый грунт.
Как правильно сажать семена фасоли на рассаду
Крепкие саженцы фасоли, выращенные из правильно высаженной рассады, будут быстрее укореняться в открытом грунте.
Как выбрать дату посадки в зависимости от региона
Фасоль предпочитает теплый климат. В средней полосе при выращивании на открытой почве необходимо делать выбор в пользу ранних и среднеспелых сортов, потому что они дозревают до наступления первых осенних заморозков. Их можно сеять напрямую в почву. Рекомендуем сажать поздние сорта фасоли в южных регионах страны.
В таблице ниже представлены оптимальные сроки высадки фасоли для различных регионов России.
|Регион
|Срок посева
|Центральная Россия
|Конец мая — начало июня
|Подмосковье
|Вторая половина мая
|Ленинградская область
|Конец мая — начало июня
|Среднее Поволжье
|Конец мая — начало июня
|Урал
|Конец мая — начало июня
|Сибирь
|Конец мая — начало июня
|Дальний Восток
|Конец мая — начало июня
|Север
|Начало июня
|Юг
|Начало мая
Какую почву выбрать для посадки семян
Можно использовать универсальный грунт, который продается в магазинах.
Как подготовить семена фасоли к посадке
Бобы фасоли прорастают быстро, уже на 3—5-й день появляются всходы. Для успешного выращивания рассады советуем сразу высевать семена в отдельные рассадные кассеты или стаканчики, так как при пересадке травмируются корни растения. Благоприятные условия для рассады бобовых: тепло, свет и влага. Оптимальная температура для роста саженцев составляет +20…+25 °C.
Рассаду следует держать в солнечном месте, защищенном от сквозняков. Недостаток света приведет к вытянутым и хрупким растениям. Нехватка влаги способствует увяданию рассады, однако избыточный полив также нежелателен (фасоль не переносит переувлажнения почвы).
Семена фасоли сажают на глубину около 2—3 см. Расстояние между бобами должно быть около 5—7 см, чтобы обеспечить достаточное пространство для роста кустов. После посева умеренно полейте почву теплой водой.
Как ухаживать за фасолью после посадки
Не нужно удобрять рассаду, в подходящих условиях она будет расти и укореняться быстро. Не советуем использовать азотные удобрения на начальном этапе, это может стимулировать бурный рост саженцев фасоли. Пересадка переросшей рассады на грядки также не рекомендуется, поскольку длинные саженцы могут легко сломаться и погибнуть.
Как правильно высаживать рассаду фасоли в открытый грунт
Это растение из семейства бобовых, семена которых можно сажать сразу в открытый грунт. Это позволяет избежать необходимости заниматься рассадой, проводить обработку и закаливать саженцы.
Оптимальная температура для посадки рассады фасоли в открытый грунт или семян на грядки составляет +20…+25 °C. Земля должна прогреться как минимум до +10 °C на глубину не менее 10 см, иначе растение погибнет. Высадка растения выполняется следующим образом:
1. Советуем начать с замачивания семян фасоли. Приготовить раствор марганцовки: 1 г на 200 мл воды. Затем поместить бобы в эту жидкость на 30 минут, после чего слить. Позже обернуть их влажной тканью и оставить на сутки при комнатной температуре.
2. Подготовив семена, рекомендуем сразу приступить к созданию лунок для посева в открытом грунте. Оптимальная схема посадки фасоли: ряды с интервалом 50—60 см друг от друга и 25 см между растениями.
3. Умеренно полейте грядку и дождитесь появления всходов (через 1—2 недели). Как только бобы начнут прорастать, проведите прореживание посевов (осторожно удалите с корнем слаборазвитые саженцы). Оставьте только по одному ростку в каждой посадочной лунке.
Особенности посадки семян фасоли в открытый грунт
Существуют различные методы, которые зависят от площади грядок, вида и формы культуры:
1. Рядовой. Популярный и легкий вариант, когда бобы сажают в один ряд. Расстояние должно быть не менее 50 см между рядами, а промежуток в ряду — 25 см.
2. Ленточный. Многострочный посев для экономии влаги. Семена высаживают в несколько рядов, как правило, в 2—3 строчки, а расстояние междурядий увеличивается до 60—70 см.
3. Квадратно-гнездовой. Этот способ требует много пространства на участке, потому что ряды фасоли размещают по углам квадратов. Лунки сажают на расстоянии 45 см друг от друга.
Полезные советы по выращиванию и уходу за фасолью
Уход за растением не сложен — достаточно солнечного света и вовремя поливать саженцы, а также рыхлить почву.
1. Полив. Фасоль не любит чрезмерную влагу в почве. Регулярный полив один-два раза в неделю (около 10—11 л на 1 кв. м) обеспечит растению замечательный рост. Когда фасоль зацветет, советуем увеличить полив вдвое, желательно поливать растения ежедневно утром и вечером.
2. Подкормка. Культура неприхотливая, обычно достаточно удобрений, внесенных при посадке. Для подкормки используют фосфорные и калийные удобрения — по 25—30 г на 1 кв. м. Фасоль способна извлекать азот из воздуха, поэтому не стоит увлекаться азотными удобрениями.
3. Рыхление и прополка. В течение вегетационного периода стоит рыхлить землю и разбивать сухие комки почвы, иначе всходы, пробираясь на поверхность, будут ломаться. Также советуем избегать появления сорняков, которые могут навредить росткам фасоли.
4. Обработка от болезней и вредителей. Бобовые могут подвергаться болезням, например мозаике (вирус, вызывающий вздутие листьев в виде мозаики) и мучнистой росе (грибковая инфекция с белым налетом на листьях). Советуем опрыскивать растения раствором из марганцовки или проводить обработку фунгицидами, например витаросом и фундазолом. Из насекомых наиболее опасны: тля, слизи, белокрылки и т. д. С ними помогут бороться инсектициды, например атрикс или димефос.
5. Сбор и хранение урожая. Оптимальное время для сбора урожая определяется сортом растения. Признаки спелости фасоли — сухие коричневые стручки длиной 12—20 см с твердыми фасолинами внутри.
Чтобы сохранить урожай фасоли в свежем виде, ее необходимо собирать в сухую погоду (утром или вечером), когда солнце не так ярко светит. Также важно не оставлять фасоль на стебле слишком долго, так как это может привести к перезрелости и потере вкусовых качеств бобов.
Куст растения можно выдернуть или выкопать с корнями, а снимать стручки лучше всего руками или с помощью ножниц. Молодые недозрелые фасолины можно использовать в приготовлении блюд или заморозить. Сухие и спелые бобы уложить в один слой на ровной поверхности в темном помещении и оставить на 7—14 дней для окончательного высыхания. Хранить бобы рекомендуется при комнатной температуре в стеклянных банках с крышками или мешочках из холщовой ткани.
Эксперт Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород», ответила на популярные вопросы о том, как правильно выращивать фасоль.
После каких культур лучше всего сажать фасоль?
Это растение — отличный сидерат, обогащающий почву азотом перед посадкой овощных и декоративных культур. В качестве предшественников для фасоли годится любая грядка, какой бы овощ не прорастал в прошлом сезоне, при условии наличия плодородной почвы. Исключением считается фенхель, соседства с которым не терпит ни одно растение из-за его резкого пряного аромата.
Как сажать пророщенную фасоль?
Эта культура не переносит холодную почву, в ней ростки моментально загнивают, а могут и вовсе не появится.
В моем саду ростками фасоли еще и вредители лакомятся, поэтому за 2—3 недели до высадки на грядку я проращиваю их дома. Раскладываю плоской широкой стороной вниз сухие семена в небольшие горшочки или стаканы (200—300 мл), присыпаю слоем земли 2 см, поливаю теплой водой и ставлю в теплое место для прорастания саженцев. При солнечной погоде выношу рассаду на день в теплицу, а на ночь забираю обратно. Высаживаю в районе 20 мая, как пройдет угроза возвратных заморозков.
Сколько сохраняется всхожесть у семян фасоли?
Семена долго не хранятся, уже на третий год всхожесть уменьшается до 20%.
Рядом с чем можно сажать фасоль?
Зависит от того, какой вид фасоли вы выберите: вьющийся или кустовой. Вьющуюся фасоль с фиолетовыми стручками высаживают у арки — и красиво, и вкусно. Кустовую фасоль сажают рядом с луком-пореем. В принципе, соседи для фасоли могут быть любыми, но важно, чтобы они не превышали по размеру кусты фасоли и не создавали тень, иначе урожая будет мало. Лук — идеальный сосед для фасоли, также подойдет зелень и даже низкорослые томаты, а вот капусту с ее листьями-лопухами лучше не сажать.
Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород»