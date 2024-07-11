Когда убирать озимый чеснок в 2024 году: сроки сбора урожая

Этимологическое значение слова «чеснок» — «расколотая луковица». Его острый и пряный вкус присутствует во многих национальных кухнях. Чеснок родом из Средней Азии. Он относится к семейству амариллисовых. Рассказываем вместе с экспертом в статье, как выращивать и когда убирать озимый чеснок в 2024 году.
Особенности выращивания озимого чеснока
Есть два вида чеснока: озимый и яровой. Первый сажают осенью, а второй — весной.
«Основная разница между озимым и яровым чесноком заключается в форме зубчиков и в их расположении. У озимого чеснока зубчики, как правило, растут по кругу, и они все приблизительно одного размера. Кроме того, их нередко четное количество. У ярового или, как его еще называют, летнего чеснока зубчики растут от большего к меньшему в форме спирали. Помимо основных характеристик, два этих овоща различаются размерами. Зимний чеснок больше, его вес может достигать 300 г. Летний более мелкий, и его вес в среднем составляет 100 г», — отмечает эксперт Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI.
Оболочка ярового чеснока мягче. Озимый бывает стрелкующимся и нестрелкущимся, у ярового стрелок нет.
Это растение относительно неприхотливо, нетребовательно к поливу и уходу, холодостойкое и выносливое. При этом важно выбрать качественный посадочный материал. Зубчики должны быть ровные, крупные, здоровые и без гнили. Важно помнить, что озимый чеснок размножается не только зубчиками, но и воздушными бульбочками из созревшей стрелки.
"Секрет успешного выращивания озимого чеснока — правильная посадка и подготовка к зиме. В конце сентября или начале октября нужно поместить в землю на глубину 5—8 см бульбочки, собранные летом. Расстояние между лунками в идеале должно быть около 3 см, а между рядами — не менее 10 см. Это позволит растению лучше укрепиться в земле и вырасти более прочным. Стоит помнить о том, что после посадки бульбочки следует обязательно прикрыть торфом. Это поможет чесноку лучше перенести зиму.
При посадке любых растений желательно учитывать, что немаленький процент успеха зависит от выбранного сорта. Одними из самых популярных видов зимнего чеснока считаются «добрыня», «шадейка», «академик», «докторский». Эти сорта сочетают в себе стойкость, хороший рост и приятный вкус", — рассказала эксперт Наталия Крюкова.
В первый год из бульбочек вырастут однозубки, которые затем можно использовать как обычный посадочный материал.
Опишем все условия для успешного выращивания озимого чеснока.
|Почва
|Плодородная, близкая к нейтральной, супесчаная или суглинистая, рыхлая
|Севооборот
|Советуем не сажать чеснок несколько лет подряд на одном месте. Нужен регулярный севооборот, потому что почва истощается и на прежнем месте остаются вредители и вещества с болезнетворным действием. Чеснок хорошо растет после огурцов, помидоров, дынь, кабачков, патиссонов, тыкв, бобовых, капусты
|Посадочный материал
|Нужны большие здоровые зубчики. Перед посадкой их можно замочить в растворе марганцовки или фитоспорина-М
|Участок для посадки
|Сухой и солнечный. Можно сажать чеснок вместе с клубникой на одной грядке, они прекрасно дополнят друг друга, взаимодействуя в процессе роста
|Подготовка к посадке
|Приготовить грядку нужно за месяц или полтора до посадки, чтобы почва успела осесть. Рекомендуем полить грунт водой для лучшего опускания земли.
Почву удобряют так: 10 кг перегноя, 2 стакана древесной золы, 30 г сульфата калия, 40 г суперфосфата вносят в почву, а затем перекапывают.
Важно: нельзя использовать органические удобрения, они влияют на лежкость посадочного материала
|Сроки
|Озимый чеснок лучше посадить в два приема: в последних числах сентября и в середине октября. Так больше шансов получить хороший урожай. Нужна устойчивая холодная погода без заморозков
|Посадка
|Одну часть зубчиков размером до 4 см высаживают в бороздки глубиной 4 см, а другую часть — глубиной 8 см. Между зубчиками должно быть расстояние в 10—12 см, между строчками — 15 см. После посадки двух строчек отступают в междурядье 25—35 см
|Мульчирование
|После посадки зубчики посыпают табачной пылью от вредителей, бороздки засыпают землей, смешанной с перегноем, а сверху мульчируют, например картоном, еловыми иголками, соломой, сухими листьями, травой или спанбондом
|Весенняя подкормка
|С первыми ростками чеснок удобряют мочевиной (до 20 г на 1 кв. м) и рыхлят
|Полив
|В мае и июне: в жару — 2 раза в неделю, в прохладную пору — 1 раз за 7 дней, при дожде — не нужно. Норма: 1 ведро на 1 кв. м
Когда убирать чеснок, посаженный осенью
Выкапывают его в период с первой половины июля до начала августа. Срок созревания можно понять по стрелкам: если они зацвели, семена внутри сформировались, оболочка лопнула, значит можно собирать урожай.
Раннеспелые сорта созревают примерно за 90 дней, а позднеспелые — за 110.
Есть еще особенности, по которым можно понять, что чеснок созрел: пожелтевшие и высохшие нижние листья, светло-серый цвет корней, более плотная луковица с толстой шкуркой, распрямившиеся созревшие стрелки, растрескавшаяся на грядке от роста луковицы земля.
Если передержать чеснок на грядке, то стебель и листья могут высохнуть, а головка — распасться на части.
Важно помнить, что стрелки нельзя оставлять на растениях. Их нужно обламывать, когда они достигнут размера около 10 см, чтобы чеснок не тратил время на созревание бульбочек, а зубчики не мельчали.
Сроки сбора озимого чеснока в разных регионах России
В разных частях страны период созревания этого растения, как и сроки посева, могут различаться. В более теплых южных регионах собирать урожай начинают с начала второго месяца лета, а в северных срок сбора может продлиться до августа.
- В центральной части страны, Подмосковье — вторая и третья декада июля;
- в южных регионах — начало июля;
- в Сибири, на Урале, на Северо-Западе — с конца июля по начало августа.
Как выкапывать озимый чеснок с грядки
«Еще одним важным этапом в выращивании озимого чеснока считается момент его сбора, так как здесь многие совершают ошибки, которые в дальнейшем могут негативно сказываться на длительности хранения овоща или на его качестве. Первая ошибка — преждевременная или слишком поздняя уборка растения. Чтобы ее избежать, обращайте внимание на стебли. Они должны быть большими и расти в разные стороны, также шелуха должна иметь характерный фиолетовый оттенок. Вторая — срезание ботвы. После уборки в листьях чеснока содержится еще очень много питательных элементов, которые положительно влияют на его рост и качество. Третья ошибка — сразу после уборки просушивать чеснок на солнце. Разумеется, просушка важна для этого растения, но лучше всего это делать не на солнце, а в затемненном месте на участке. Благодаря жаре чеснок подсохнет, а отсутствие солнца не позволит ему стать мягким», — подчеркнула эксперт Наталия Крюкова.
Последовательность действий перед сбором урожая всегда одна и та же: в ясную, теплую и сухую погоду сначала подготавливают грядки, а потом уже происходит заготовка луковиц. Важно, чтобы земля была сухой и рыхлой, тогда растение будет легко достать.
1. За несколько дней перед уборкой землю от головок чеснока можно немного отодвинуть, а междурядья порыхлить, чтобы ускорить созревание растения. Если у появившихся из земли луковиц чешуйки белого цвета, то копать чеснок рано, а если же фиолетовые и кожица трескается — пора доставать его из земли.
2. Копают чеснок лопатой, вилами или специальной садовой вилкой. Для извлечения достаточно немного подкопать пространство возле луковицы, а затем за стебель вытащить растение из земли.
Нельзя сразу тянуть чеснок за стебель без предварительного поднятия земли возле головки, так как он может оторваться. Тогда луковица останется в земле, где может травмироваться.
3. Копают чеснок в сухой солнечный день, утром или вечером, когда нет палящего солнца. Если же по погоде обещают затяжные дожди, то лучше достать луковицы из земли поскорее, пока они не испортились и не потеряли лежкость.
4. Чеснок на день оставляют в темном месте для подсыхания земли на луковицах, после этого землю счищают, а затем сушат урожай от трех до семи дней на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Важно не отрезать ботву сразу, а дать растению перенести полезные вещества из стебля в луковицу.
После этого отрезают у растения стебель и корни, оставляя лишь небольшую палочку над головкой, счищают верхние сухие чешуйки.
Как просушить озимый чеснок
После того как луковицы выкопают, им нужно дать высохнуть прямо на грядке. Их нельзя мыть, потому что от влаги они могут испортиться. Перед дальнейшей сушкой растения сортируют, отделяя мелкие и поврежденные. После этого нужно просто положить урожай в проветриваемом сухом помещении, например в теплице, или заплести в косы и разместить под потолком.
Правила хранения озимого чеснока в домашних условиях
«Говоря о хранении чеснока, стоит отметить, что это достаточно просто. Главное — соблюдать температурные условия. Идеальным местом станет кладовка или какое-то темное помещение, где есть небольшая вентиляция воздуха. Оптимальная температура — +15…+20 °C. Также рекомендуется обращать внимание на способ хранения. Отлично подойдет тряпичная сумка с дырками или обычный пластиковый ящик. Опытные садоводы любят класть озимый чеснок в муку или соль. Такой способ позволяет ему дольше оставаться свежим», — поделилась способом содержания эксперт Наталия Крюкова.
Если же отдельного пространства для хранения нет, то стебли у растения не обрезают — они помогут сохранить головки в теплом помещении.
Отдельные зубчики можно очистить и залить подсолнечным маслом. В таком состоянии они могут сохранять свежесть до 4 месяцев.
Посадочный материал хранят в холодильнике или под потолком в кладовке. В помещении должна быть низкая влажность, чтобы зубчики или бульбочки не проросли.
Чек-лист для садовода: когда начать выкапывать озимый чеснок
При выращивании растения важно помнить основные этапы посадки, ухода, сбора и хранения. Схема развития озимого чеснока достаточно простая, при желании можно быстро научиться культивировать этот овощ.
1. Нужно правильно подобрать место, заранее перекопать и удобрить, посадить осенью чеснок в землю до заморозков. Весной снова внести в грунт полезные вещества, а после периодически поливать (в зависимости от дождей).
2. В разных районах России чеснок выкапывают в разное время: от июля до середины августа. Раньше всего созревает урожай на юге, на севере же чеснок может находиться в земле до середины августа.
3. При сборе урожая важно не повредить головки чеснока, иначе они не будут долго храниться.
4. Сначала на неделю растения помещают в темное прохладное место, потом с них стряхивают землю и убирают на хранение.
5. Держат чеснок в коробке в погребе, в соли или в масле (для поврежденных зубчиков).
6. Посадочный материал заворачивают в газету и кладут в холодильник, а бульбочки вешают под потолком.
Эксперт: Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI