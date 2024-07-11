11:59 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Когда убирать озимый чеснок в 2024 году: сроки сбора урожая

Сроки сбора озимого чеснока с грядки, посаженного весной под зиму. Рассказываем, когда лучше всего выкапывать озимый чеснок и как его лучше хранить в домашних условиях, в проекте Погода Mail.ru.

Садовод собрал чеснок.
Источник: Shutterstock

Этимологическое значение слова «чеснок» — «расколотая луковица». Его острый и пряный вкус присутствует во многих национальных кухнях. Чеснок родом из Средней Азии. Он относится к семейству амариллисовых. Рассказываем вместе с экспертом в статье, как выращивать и когда убирать озимый чеснок в 2024 году.

Особенности выращивания озимого чеснока

Есть два вида чеснока: озимый и яровой. Первый сажают осенью, а второй — весной.

«Основная разница между озимым и яровым чесноком заключается в форме зубчиков и в их расположении. У озимого чеснока зубчики, как правило, растут по кругу, и они все приблизительно одного размера. Кроме того, их нередко четное количество. У ярового или, как его еще называют, летнего чеснока зубчики растут от большего к меньшему в форме спирали. Помимо основных характеристик, два этих овоща различаются размерами. Зимний чеснок больше, его вес может достигать 300 г. Летний более мелкий, и его вес в среднем составляет 100 г», — отмечает эксперт Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI.

Оболочка ярового чеснока мягче. Озимый бывает стрелкующимся и нестрелкущимся, у ярового стрелок нет.

Это растение относительно неприхотливо, нетребовательно к поливу и уходу, холодостойкое и выносливое. При этом важно выбрать качественный посадочный материал. Зубчики должны быть ровные, крупные, здоровые и без гнили. Важно помнить, что озимый чеснок размножается не только зубчиками, но и воздушными бульбочками из созревшей стрелки.

"Секрет успешного выращивания озимого чеснока — правильная посадка и подготовка к зиме. В конце сентября или начале октября нужно поместить в землю на глубину 5—8 см бульбочки, собранные летом. Расстояние между лунками в идеале должно быть около 3 см, а между рядами — не менее 10 см. Это позволит растению лучше укрепиться в земле и вырасти более прочным. Стоит помнить о том, что после посадки бульбочки следует обязательно прикрыть торфом. Это поможет чесноку лучше перенести зиму.

Свежий озимый чеснок.
Источник: Shutterstock

При посадке любых растений желательно учитывать, что немаленький процент успеха зависит от выбранного сорта. Одними из самых популярных видов зимнего чеснока считаются «добрыня», «шадейка», «академик», «докторский». Эти сорта сочетают в себе стойкость, хороший рост и приятный вкус", — рассказала эксперт Наталия Крюкова.

В первый год из бульбочек вырастут однозубки, которые затем можно использовать как обычный посадочный материал.

Опишем все условия для успешного выращивания озимого чеснока.

Почва
Плодородная, близкая к нейтральной, супесчаная или суглинистая, рыхлая
Севооборот
Советуем не сажать чеснок несколько лет подряд на одном месте. Нужен регулярный севооборот, потому что почва истощается и на прежнем месте остаются вредители и вещества с болезнетворным действием. Чеснок хорошо растет после огурцов, помидоров, дынь, кабачков, патиссонов, тыкв, бобовых, капусты
Посадочный материал
Нужны большие здоровые зубчики. Перед посадкой их можно замочить в растворе марганцовки или фитоспорина-М
Участок для посадки
Сухой и солнечный. Можно сажать чеснок вместе с клубникой на одной грядке, они прекрасно дополнят друг друга, взаимодействуя в процессе роста
Подготовка к посадке
Приготовить грядку нужно за месяц или полтора до посадки, чтобы почва успела осесть. Рекомендуем полить грунт водой для лучшего опускания земли. 
Почву удобряют так: 10 кг перегноя, 2 стакана древесной золы, 30 г сульфата калия, 40 г суперфосфата вносят в почву, а затем перекапывают. 
Важно: нельзя использовать органические удобрения, они влияют на лежкость посадочного материала
Сроки
Озимый чеснок лучше посадить в два приема: в последних числах сентября и в середине октября. Так больше шансов получить хороший урожай. Нужна устойчивая холодная погода без заморозков
Посадка
Одну часть зубчиков размером до 4 см высаживают в бороздки глубиной 4 см, а другую часть — глубиной 8 см. Между зубчиками должно быть расстояние в 10—12 см, между строчками — 15 см. После посадки двух строчек отступают в междурядье 25—35 см
Мульчирование
После посадки зубчики посыпают табачной пылью от вредителей, бороздки засыпают землей, смешанной с перегноем, а сверху мульчируют, например картоном, еловыми иголками, соломой, сухими листьями, травой или спанбондом
Весенняя подкормка
С первыми ростками чеснок удобряют мочевиной (до 20 г на 1 кв. м) и рыхлят
Полив
В мае и июне: в жару — 2 раза в неделю, в прохладную пору — 1 раз за 7 дней, при дожде — не нужно. Норма: 1 ведро на 1 кв. м

Когда убирать чеснок, посаженный осенью

Выкапывают его в период с первой половины июля до начала августа. Срок созревания можно понять по стрелкам: если они зацвели, семена внутри сформировались, оболочка лопнула, значит можно собирать урожай.

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Раннеспелые сорта созревают примерно за 90 дней, а позднеспелые — за 110.

Есть еще особенности, по которым можно понять, что чеснок созрел: пожелтевшие и высохшие нижние листья, светло-серый цвет корней, более плотная луковица с толстой шкуркой, распрямившиеся созревшие стрелки, растрескавшаяся на грядке от роста луковицы земля.

Если передержать чеснок на грядке, то стебель и листья могут высохнуть, а головка — распасться на части.

Важно помнить, что стрелки нельзя оставлять на растениях. Их нужно обламывать, когда они достигнут размера около 10 см, чтобы чеснок не тратил время на созревание бульбочек, а зубчики не мельчали.

Сроки сбора озимого чеснока в разных регионах России

Девушка собрала урожай озимого чеснока.
Источник: Shutterstock

В разных частях страны период созревания этого растения, как и сроки посева, могут различаться. В более теплых южных регионах собирать урожай начинают с начала второго месяца лета, а в северных срок сбора может продлиться до августа.

  • В центральной части страны, Подмосковье — вторая и третья декада июля;
  • в южных регионах — начало июля;
  • в Сибири, на Урале, на Северо-Западе — с конца июля по начало августа.

Как выкапывать озимый чеснок с грядки

«Еще одним важным этапом в выращивании озимого чеснока считается момент его сбора, так как здесь многие совершают ошибки, которые в дальнейшем могут негативно сказываться на длительности хранения овоща или на его качестве. Первая ошибка — преждевременная или слишком поздняя уборка растения. Чтобы ее избежать, обращайте внимание на стебли. Они должны быть большими и расти в разные стороны, также шелуха должна иметь характерный фиолетовый оттенок. Вторая — срезание ботвы. После уборки в листьях чеснока содержится еще очень много питательных элементов, которые положительно влияют на его рост и качество. Третья ошибка — сразу после уборки просушивать чеснок на солнце. Разумеется, просушка важна для этого растения, но лучше всего это делать не на солнце, а в затемненном месте на участке. Благодаря жаре чеснок подсохнет, а отсутствие солнца не позволит ему стать мягким», — подчеркнула эксперт Наталия Крюкова.

Последовательность действий перед сбором урожая всегда одна и та же: в ясную, теплую и сухую погоду сначала подготавливают грядки, а потом уже происходит заготовка луковиц. Важно, чтобы земля была сухой и рыхлой, тогда растение будет легко достать.

1. За несколько дней перед уборкой землю от головок чеснока можно немного отодвинуть, а междурядья порыхлить, чтобы ускорить созревание растения. Если у появившихся из земли луковиц чешуйки белого цвета, то копать чеснок рано, а если же фиолетовые и кожица трескается — пора доставать его из земли.

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2. Копают чеснок лопатой, вилами или специальной садовой вилкой. Для извлечения достаточно немного подкопать пространство возле луковицы, а затем за стебель вытащить растение из земли.

Нельзя сразу тянуть чеснок за стебель без предварительного поднятия земли возле головки, так как он может оторваться. Тогда луковица останется в земле, где может травмироваться.

3. Копают чеснок в сухой солнечный день, утром или вечером, когда нет палящего солнца. Если же по погоде обещают затяжные дожди, то лучше достать луковицы из земли поскорее, пока они не испортились и не потеряли лежкость.

4. Чеснок на день оставляют в темном месте для подсыхания земли на луковицах, после этого землю счищают, а затем сушат урожай от трех до семи дней на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Важно не отрезать ботву сразу, а дать растению перенести полезные вещества из стебля в луковицу.

После этого отрезают у растения стебель и корни, оставляя лишь небольшую палочку над головкой, счищают верхние сухие чешуйки.

Как просушить озимый чеснок

Просушенный чеснок.
Источник: Shutterstock

После того как луковицы выкопают, им нужно дать высохнуть прямо на грядке. Их нельзя мыть, потому что от влаги они могут испортиться. Перед дальнейшей сушкой растения сортируют, отделяя мелкие и поврежденные. После этого нужно просто положить урожай в проветриваемом сухом помещении, например в теплице, или заплести в косы и разместить под потолком.

Правила хранения озимого чеснока в домашних условиях

«Говоря о хранении чеснока, стоит отметить, что это достаточно просто. Главное — соблюдать температурные условия. Идеальным местом станет кладовка или какое-то темное помещение, где есть небольшая вентиляция воздуха. Оптимальная температура — +15…+20 °C. Также рекомендуется обращать внимание на способ хранения. Отлично подойдет тряпичная сумка с дырками или обычный пластиковый ящик. Опытные садоводы любят класть озимый чеснок в муку или соль. Такой способ позволяет ему дольше оставаться свежим», — поделилась способом содержания эксперт Наталия Крюкова.

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Если же отдельного пространства для хранения нет, то стебли у растения не обрезают — они помогут сохранить головки в теплом помещении.

Отдельные зубчики можно очистить и залить подсолнечным маслом. В таком состоянии они могут сохранять свежесть до 4 месяцев.

Посадочный материал хранят в холодильнике или под потолком в кладовке. В помещении должна быть низкая влажность, чтобы зубчики или бульбочки не проросли.

Чек-лист для садовода: когда начать выкапывать озимый чеснок

Собранный озимый чеснок.
Источник: Shutterstock

При выращивании растения важно помнить основные этапы посадки, ухода, сбора и хранения. Схема развития озимого чеснока достаточно простая, при желании можно быстро научиться культивировать этот овощ.

1. Нужно правильно подобрать место, заранее перекопать и удобрить, посадить осенью чеснок в землю до заморозков. Весной снова внести в грунт полезные вещества, а после периодически поливать (в зависимости от дождей).

2. В разных районах России чеснок выкапывают в разное время: от июля до середины августа. Раньше всего созревает урожай на юге, на севере же чеснок может находиться в земле до середины августа.

3. При сборе урожая важно не повредить головки чеснока, иначе они не будут долго храниться.

4. Сначала на неделю растения помещают в темное прохладное место, потом с них стряхивают землю и убирают на хранение.

5. Держат чеснок в коробке в погребе, в соли или в масле (для поврежденных зубчиков).

6. Посадочный материал заворачивают в газету и кладут в холодильник, а бульбочки вешают под потолком.

Автор: Дарья Загоруйко

Эксперт: Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI

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