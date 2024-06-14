Работы в саду в июле 2024 года: что делать в цветнике и огороде

Летнее время — пора усердной работы для хорошего урожая. Работы в саду в июле 2024 года включают в себя полив и прополку, защиту растений от вредителей и болезней, а также сбор плодов. Продолжают сеять редис, дайкон, зелень, многолетние овощи (ревень, щавель) и многолетние цветы (дельфиниум, аквилегию), рассаживают ирисы и черенкуют красивоцветущие кустарники. В статье расскажем про основные работы в огороде и нюансы ухода за культурами.
Какие садовые работы нужно проводить в июле
В это время садоводам и огородникам некогда скучать. Необходимо поливать и пропалывать растения, рыхлить и мульчировать почву. Активны возбудители заболеваний и вредители садовых культур, от которых их нужно обрабатывать химическими или биопрепаратами (народными средствами). В середине лета начинается самое приятное время сбора урожая и заготовок на зиму.
На грядках и в теплицах процесс созревания идет полным ходом. Подрастают огурцы, кабачки и патиссоны, помидоры, баклажаны и перцы, готовы к постепенному сбору и другие садовые культуры. На освободившиеся грядки сеют салат, зелень, пекинскую капусту, редис и дайкон. В жару необходим частый полив для всех посадок в огороде, также растениям требуется поддержка в виде подкормок.
Сбор урожая ранних овощей
Ранние сорта белокочанной капусты и картофеля убирают в июле. Желательно выбирать сухую погоду для работы.
На освободившиеся грядки сеют сидераты (бобовые или крестоцветные) для улучшения почвы в огороде.
Сорные травы не только забирают у культурных растений влагу и питательные вещества, но и считаются резервуаром для вредителей и болезней.
Защита картофеля от вредителей
Проводят обработку специальными биопрепаратами от колорадского жука.
В июле проводят окучивание картофеля два раза, чтобы сформировалось больше клубней.
Предохранение огородных культур от болезней и вредителей
В жаркую погоду активно размножаются огородные вредители и активизируются возбудители различных заболеваний. Для защиты растения обрабатывают химическими и биологическими препаратами, а также народными средствами (табачной пылью, золой, настоем полыни).
В жаркую сухую погоду растения нуждаются в поливе. Орошают посадки в огороде утром или поздно вечером.
Удаление пасынков у томатов
Пасынкование помидоров улучшает урожайность. Специально удаляют лишние листья, а у высокорослых сортов прищипывают верхушки. Советуем обязательно подвязывать растения в теплице.
Формирование бахчевых культур
На тыквах оставляют не более семи плодов на одном растении. Лишние плети удаляют, а главные прищипывают. На дынях оставляют не более пяти плодов и прищипывают плети. Рекомендуем у арбузов оставлять только главную плеть.
Подвязывание огуречных плетей к опоре
Посадки лучше проветриваются и не касаются земли, что значительно снижает риск развития грибковых заболеваний.
Подкормка огородных культур
Во время формирования плодов растениям необходима подкормка фосфорно-калийными удобрениями и микроэлементами.
Рыхление и мульчирование почвы
После полива рыхление и мульчирование почвы на грядках помогает сохранить влагу.
Проветривание теплиц и парников
В непроветренных теплице и парнике образуется благоприятный микроклимат для развития грибковых заболеваний из-за лишней влажности. В жару теплицу не закрывают на ночь.
В это время можно консервировать огурцы и помидоры, готовить ассорти и салаты на зиму, сушить и замораживать овощи и зелень.
Посадка пекинской капусты, гороха, редиса, дайкона, салата и зеленных культур.
Ограниченный полив лука и чеснока
В середине июля прекращают орошать лук и чеснок. Также удаляют стрелки и отгребают землю от луковиц.
В огороде сажают многолетний лук, ревень, щавель.
Красивые ухоженные цветы радуют глаз хозяев и их гостей. Также не забывайте делать памятные фотографии для социальных сетей.
Высадка семян многолетников
Для достижения наилучших результатов высаживайте семена в первые две недели июля.
Обработка цветов от болезней и вредителей
В жару растения ослаблены, поэтому возбудители заболеваний в цветнике активизируются. Для опрыскивания используют химические средства и биопрепараты, а также народные методы (золу, табачную пыль, мыльный раствор, настой полыни или пижмы).
Выкопка луковичных цветов
Когда пожелтеют листья, тюльпаны и мелколуковичные растения выкапывают (делают это ежегодно) и хранят до посадки в проветриваемом сухом месте. Нарциссы выкапывают один раз в 3—5 лет.
Подвязка высоких растений
В июле сильный ветер с легкостью ломает такие растения, советуем подвязать их к опорам.
Полив и подкормка цветочных культур
Не забывайте поливать и подкармливать цветы фосфорно-калийными удобрениями. Особенно в декоративных кашпо, потому что там почва пересыхает быстрее. Обязательно по необходимости притеняйте растения в жару.
Удаление отцветших цветков и засохших бутонов
Если проводить этот этап работы в цветнике своевременно, тогда растения будут цвести ярче и активнее, а не будут тратить силы на образование семян.
Мульчирование многолетников
Мульча сохраняет влагу в почве и задерживает рост сорных трав в цветнике.
Удаляют лишние побеги у георгинов и прищипывают мелкоцветковые хризантемы.
Дополнительно окучивают и подсыпают грунт к корням пионов, астильб, гейхер, лабазника, чтобы растения лучше укоренились на клумбах.
Подкашивание, полив и подкормка газонных трав
Своевременное укорачивание травы, дождевание и подкормка сохранят красоту лужайки перед цветником.
В июле собирают семена дельфиниума, водосбора (аквилегии), люпинов и т. д.
Черенкование декоративных кустарников
Если размножать кустарники черенкованием в летний период, то к осени они успеют укорениться и сформировать необходимую корневую систему для зимовки.
Особенности садовых работ в июле в разных регионах
Планируйте июльские дачные работы, ориентируясь на прогноз погоды для вашего региона.
В этом регионе июль достаточно жаркий и дождливый. Во второй половине месяца по ночам сильно снижается температура. Поэтому необходимо беречь помидоры от фитофтороза, а бахчевые культуры от ложной мучнистой росы.
Пасынкование томатов. В июле томаты активно растут, стараясь образовать дополнительные побеги — пасынки. Гораздо больше урожая будет, если своевременно молодые листья убрать. Найти пасынки очень просто — это побеги, вырастающие в пазухах листьев (в месте крепления черенка листа к стволу). Чем раньше вы оторвете пасынок, тем легче растение это перенесет. Советуем пасынковать раз в неделю, отрывая побеги длиной до 5 см.
Удаление отцветших цветков. Петунии и другие однолетники на клумбах будут пышно цвести до самой осени, но при одном условии — нужно периодически удалять увядающие соцветия. Их удаление дает «команду» растению образовывать новые. И наоборот, если оставили, то растение будет стараться образовывать семена в ущерб продолжению цветения.
- полив, подкормка и прополка растений;
- рыхление и мульчирование почвы;
- пасынкование помидоров;
- посадка редиса, дайкона и зелени;
- сбор урожая;
- заготовки на зиму.
На Северо-Западе не так жарко и могут начаться продолжительные дожди. Поэтому растения нужно защищать от грибковых инфекций, вовремя снимать урожай. Работы в цветнике и огороде не отличаются от условий Подмосковья.
- омолаживающая обрезка чубушника и других красивоцветущих кустарников;
- черенкование многолетних растений;
- удаление отцветших цветов и при необходимости сбор семян.
В этом регионе в июле очень жарко (до +35…+40 °C). Важно обеспечить растениям обильный полив и защиту от вредителей, чтобы они росли здоровыми.
- полив, подкормка и прополка растений, а также пасынкование винограда;
- удаление нижних листьев у капусты;
- пасынкование помидоров;
- посадка редиса и редьки;
- сбор урожая;
- заготовка зелени и зеленого горошка.
Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала», раскрывает важные моменты в садоводстве.
В июле сезон на Урале и в Сибири догоняет среднюю полосу России — разница в развитии растений нивелируется за счет использования в восточных регионах более скороспелых сортов. Поэтому садовые работы в этих регионах в июле в основном совпадают. В средний месяц лета многие огородные культуры подходят к стадии плодоношения, значит пора собирать созревший урожай.
Однако даже в этот месяц все еще возможно проводить посев некоторых овощей, например редиса. Он очень чувствителен к длине дня, поэтому его высевают либо ранней весной (когда день еще не такой длинный), либо во второй половине июля (когда продолжительность дня идет на убыль). Если овощ посадить в конце мая или в июне, то редис пропустит стадию формирования корнеплода и сразу перейдет к цветению и образованию семян.
То же самое касается и ранних сортов редьки: при посеве в конце июля овощи успеют сформировать корнеплоды для свежего потребления. А если вы выращиваете среднеспелые и позднеспелые сорта редьки и репы для зимнего хранения, то их лучше посеять в первой половине июля. В таком случае они к осени накопят в корнеплодах достаточно сахаров для хорошей лежкости.
Естественно, жаркий месяц накладывает свою специфику по послепосевному уходу. Необходимо часто и обильно поливать посевы, но не допускать перелива. Полив необходим для всех садовых культур в огороде, потому что именно в июле большинство растений формирует урожай. Нехватка воды в критический период негативно скажется на количестве плодов.
Как понять, нужен ли полив? Это можно проверить просто пальцем, заглубляя его на 5 см. Именно на этой глубине почва должна оставаться влажной. Верхние 2—3 см земли всегда подсыхают, но это вполне нормально. А вот ниже располагаются основные корни растений. Поэтому полив нужен не очень частый, но достаточный для проникновения влаги в нижние слои грунта.
Частота и норма полива зависит от механического состава земли. Песчаные почвы поливаем чаще, но меньшими нормами, суглинистые и глинистые — реже, но обильнее. Естественно, не забываем, что корни растений дышат, поэтому «болото» не стоит делать. Для этого как раз и проверяем перед каждым поливом наличие влаги на глубине 5—6 см (поливаем только при ее отсутствии).
Не забываем о защите растений. Внимательно осматриваем посадки на предмет поражения, например насекомыми. У тлей в июле наблюдается пик размножения, а от их естественных врагов (например, личинок божьей коровки) тлей спасают «пасущие» муравьи. Рекомендуем проверить участок на наличие муравейника. Сейчас есть довольно «гуманные» средства против муравейников на основе дегтя. Муравьям не нравится запах биопрепарата, и они переселяются в другое место (подальше от ваших растений).
Здесь выпало большое количество осадков весной (дождя и снега), но обычно в июле стоит жаркая погода. Важные работы в огороде и цветнике — регулярный полив, прополка грядок, защита растений от насекомых и сбор урожая.
- скашивание сидератов и заделывание их в почву;
- посев укропа для получения зелени в конце лета и в начале осени;
- сбор первых помидоров и перцев для стимуляции роста, формирования новых плодов;
- заготовка зелени на зиму (сушка, засолка, заморозка);
- удаление стрелок у зимнего чеснока: когда стрелка выпрямится и лопнет головка — выкапывают;
- подготовка грядок, посадка усов виктории и садовой земляники;
- удаление отцветших цветов
- окучивание картофеля и лука-порея;
- освобождение от земли ⅔ луковиц репчатого лука и ⅓ свеклы;
- прекращение подкормки азотными удобрениями;
- удаление лишней поросли малины.
В этом году на юге России выпало большое количество дождей. И несмотря на знойную погоду, растениям жизненно необходима влага. В таких условиях активизируются улитки и грибковые заболевания растений.
Борьба с сорняками — главная проблема для садоводов всех регионов России. В это время в Крыму, Краснодарском крае и других местах сорняки особенно активны, что может привести к потере урожая. Рыхление грунта и прополка помогут защитить молодые растения.
- регулярный полив, подкормка и удаление сорняков;
- обработка от болезней и вредителей;
- сбор урожая и заготовка на зиму.
Благоприятные дни для работ в саду в июле по лунному календарю
На фазах Луны основан традиционный метод планирования работ в огороде. В первой половине месяца благоприятно сеять корнеплоды (морковь, свеклу) и бобовые. Во второй половине месяца подходит время для посева зелени и горчицы. Период убывающей Луны благоприятен для обрезки растений, прополки и обработки их от вредителей, перекопки и рыхления почвы.
|1, 3 июля
|Хорошие дни для удобрения и обрезки растений, выкопки луковичных культур
|2 июля
|Благоприятный день для прополки растений
|4, 5 июля
|Неблагоприятные дни для пересадки растений
|6, 8, 10, 11, 12, 15, 27, 28 июля
|Отличные дни для любой работы в саду и на огороде
|9, 13, 21, 22 июля
|Хорошие дни для сбора урожая
|16, 17 июля
|Благоприятные дни для удобрения растений и стрижки газона
|18, 19 июля
|Удачные дни для посева и прополки
|20 июля
|День для отдыха от садовых работ
|23, 24 июля
|Хорошие дни для удобрения растений
|25 июля
|Положительный день для обработки от болезней и вредителей, прополки от сорняков
|26, 29 июля
|Благоприятные дни для посева и посадки растений, сбора семян цветов
|31 июля
|Хороший день для уборки ботвы
Календарь основных работ в саду в июле
Грамотный уход за растениями и регулярная работа обязательно дадут отличный результаты в июле.
1. Полив и прополка. Регулярное увлажнение и удаление сорняков на грядках.
2. Защита от вредителей и болезней. Своевременная обработка растений биопрепаратами или химическими средствами.
3. Сбор урожая. Уборка ранних овощей, таких как белокочанная капуста и картофель.
1. Посев и пересадка. Сеют редис, дайкон, зелень, многолетние овощи и цветы. Рассаживают ирисы и черенкуют кустарники.
2. Рыхление и полив. Рыхление и мульчирование почвы помогает сохранить влагу в грунте.
3. Удобрение посадок. Своевременная подкормка фосфорно-калийными удобрениями и микроэлементами.
4. Защита от вредителей. Регулярная обработка растений от колорадского жука, тли и других вредителей.
5. Формирование растений. Пасынкование помидоров, прищипывание плетей бахчевых культур и подвязывание огурцов.
6. Переработка урожая. Консервирование, сушка и заморозка овощей и зелени.
1. Обработка от болезней и вредителей. Использование химических средств и биопрепаратов, народных методов.
2. Выкопка луковичных цветов. Своевременное выкапывание тюльпанов и мелколуковичных.
3. Подвязка и орошение. Регулярный полив, подкормка растений и надежная подвязка высоких культур в цветнике.
4. Черенкование и деление растений. Аккуратное черенкование кустарников и деление ирисов.
5. Удаление отцветших цветков. Это стимулирует дальнейшее цветение растений.
6. Сбор семян многолетников. Собирают семена различных видов цветов.
Автор: Анастасия Калинина
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»