Шторм накрыл Сочи и Крым, Москву засыпало снегом. Главное

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Крым вечером 26 ноября столкнулся с сильным штормом, на полуострове зафиксированы подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона человек, нарушено водоснабжение. Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край, повалены деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов. Главное о непогоде на юге России и в других регионах — в материале РБК.
Штормовое предупреждение в Крыму объявили днем 26 ноября, его пик прогнозировался на 21:00—00:00. К вечеру порывы ветра начали достигать 40 м/с, произошло подтопление нескольких районов и участков дорог, наиболее пострадавшими власти назвали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский, Ленинский.
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Режим ЧС ввели на территории некоторых муниципальных образований в Крыму, сообщил Сергей Аксенов.
Три человека пострадали во время шторма в Севастополе, их госпитализировали, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Судаке один человек погиб.
В Крыму создали оперативный штаб по ликвидации последствий шторма. В Евпатории эвакуировали более 200 жителей. Развернуты пункты временного размещения. В поселке Героевское под Керчью из-за выхода моря из берегов оказались заблокированы 40 домов.
В результате шторма, как сообщили в правительстве Крыма, без света остались почти полмиллиона человек. В Черноморском районе на западе Крыма полностью прекращено водоснабжение и водоотведение из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях.
В Саках произошла авария на газопроводе. В Сакском районе перекрыто движение между селами Митяево и Трудовое. Также приостановлено движение троллейбусов на трассе Симферополь — Ялта.
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В Севастополе повалены десятки деревьев и несколько рекламных щитов, без света остались дома на нескольких улицах города, нарушено газоснабжение в трех садовых товариществах, госпитализированы трое пострадавших.
Также в Севастополе — в морском аквариуме — затопило один из залов, погибли более 500 «морских животных». Кроме того, ущерб получил Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, который находится в том же здании, что и аквариум. Там получили повреждения четыре научные лаборатории.
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Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем. В Севастополе нерабочим этот день сделали для школ, детских садов и учреждений социальной сферы, заявил губернатор Михаил Развожаев. Аналогичные меры приняли в соседней Херсонской области. Власти попросили жителей Крыма без необходимости не выходить на улицу.
Штормовое предупреждение в Краснодарском крае местное управление МЧС объявляет уже несколько дней. Теперь оно действует до конца дня 27 ноября, спасатели предупредили об опасности формирования смерчей над морем. Также ожидаются сильные дожди и мокрый снег, ветер с порывами до 25 м/с, подъемы уровней рек.
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Шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза в районе села Витязево под Анапой, сообщает Росречморфлот. На борту находится 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Судно находилось на погрузке ячменя для Египта в порту Тамань, после штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку, однако ветер сорвал судно с якоря и пригнал его на мель к берегу. Оно стоит в непосредственной близости от набережной города.
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В результате шторма 26 ноября в Сочи, Адлере и Анапе повалены деревья, в сочинском аэропорту на фоне непогоды девять самолетов решили уйти на запасные аэродромы, позднее там было возобновлено принятие рейсов.
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В Анапе 27 ноября отменили занятия в школах и детских садах. За день поступили сообщения о десятках поваленных деревьях, выпало 14 мм осадков, жителей города попросили в понедельник оставаться дома.
Власти Геленджика сообщили, что все школы будут работать в обычном режиме, кроме 17-й, кровлю которой снесло ветром.
В Сочи из-за падения деревьев на контактную линию ж/д путей произошла задержка пассажирских поездов.
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В Архипо-Осиповке (село, входящее в состав Геленджика) оказалась повреждена крыша гостиницы «Тешебс».
525 тыс. абонентов в ДНР и около 23 тыс. в ЛНР лишились электричества из-за непогоды. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил агентству ТАСС, что без электричества в городе остаются 190 тыс. абонентов.
Ураганный шторм затронул и Украину. Президент страны Владимир Зеленский вечером 26 ноября в своем видеообращении сказал, что обесточенными оказались около 400 населенных пунктов. Оперативные штабы развернуты в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.
Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября сообщил, что вечером и ночью в столице ожидается сильный снег. По его словам, особенно интенсивные осадки ожидаются ранним утром, местами пройдет ледяной дождь, возможен сильный гололед, ожидается усиление ветра.
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В Москве прогнозируется «черная метель», сказал РБК специалист «Фобос» Евгений Тишковец. Этот термин означает крупные хлопья снега, летящие практически параллельно поверхности земли, из-за чего видимость снижается до 10−15 м. По словам Тишковца, порывы ветра достигнут 17 м/с, видимость может ухудшится до 100 м и ниже.
Утром 27 ноября Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%.
Дептранс предупредил, что движение на дорогах города осложнено, на некоторых участках буксуют грузовики. Водителям рекомендовано отложить поездки.
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